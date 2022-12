Bridgerton indica mudança total na história de Eloise e isso é ótimo

Alerta de spoilers

Bridgerton, a elogiada série da Netflix, terá seu primeiro spin-off intitulado Queen Charlotte: A Bridgerton Story, que será lançado apenas em 2023. No entanto, há muito mais a ser explorado.

Após a segunda temporada de Bridgerton, a história do livro de Eloise parece ser quase impossível. No romance, ela tem 28 anos e ainda é solteira.

Continua depois da publicidade

Ela começa a se comunicar com ninguém menos que Philip Crane por meio de cartas, após a morte de sua esposa anterior, Marina Thompson. Gradualmente, o casal se apaixona por meio de suas cartas antes mesmo de se conhecerem pessoalmente e eventualmente se casarem.

No show, Eloise e Philip ainda não interagiram: enquanto Philip ainda é casado com Marina na segunda temporada de Bridgerton, Eloise estabelece um relacionamento com Theo Sharpe, um garoto de classe trabalhadora, que compartilha sua paixão pelos direitos das mulheres.

Ao apresentar Theo na segunda temporada, Bridgerton se afastou substancialmente de seu material original, pelo menos em relação ao enredo de Eloise, sugerindo que pode não seguir os livros originais.

Se alguma coisa, Theo prova que a trama de Eloise pode mudar em Bridgerton, especialmente se isso significar permanecer fiel ao personagem e suas ambições.

Embora Daphne e Anthony tenham terminado com seus interesses amorosos, o mesmo não precisa acontecer com Eloise.

Uma nova direção para Eloise em Bridgerton

Dada a direção da história de Eloise, casar com um estranho parece difícil de imaginar, especialmente quando seu interesse amoroso na segunda temporada de Bridgerton poderia potencialmente levar a um maior desenvolvimento em seu arco de personagem.

Evidentemente, Bridgerton já mudou a história de Eloise, embora apenas um pouco, já que o público ainda não a viu como protagonista.

Ainda há muito a ser determinado para o futuro da história dela em Bridgerton e parte disso pode partir de seu livro. Outras mudanças podem incluir o envolvimento de Eloise na política nas futuras temporadas de Bridgerton, o que já foi sugerido na série.

Bridgerton está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.