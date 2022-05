Bridgerton: Por que 3ª temporada vai focar em Colin e Penelope e não em Benedict

A Netflix deixou os fãs de Bridgerton em polvorosa com uma revelação inesperada. A já confirmada 3ª temporada da série de Shonda Rhimes vai quebrar o ritmo dos livros de Julia Quinn e mudar a ordem da história original. Ao invés de abordar a trama de Benedict, os novos episódios vão focar no romance de Colin e Penelope.

Vale lembrar que cada temporada de Bridgerton foca em um dos livros de Julia Quinn. O primeiro ano aborda “The Duke and I”, sobre a paixão de Daphne e Simon. A 2ª temporada, por sua vez, adapta “The Viscount Who Loved Me”, que fala sobre o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton e as Irmãs Sharma.

Continua depois da publicidade

Dessa forma, a 3ª temporada deveria focar em “An Offer From a Gentleman”, livro que acompanha o relacionamento de Benedict Bridgerton e Sophie Beckett.

Explicamos abaixo o verdadeiro motivo para a Netflix ignorar a trama de Benedict e priorizar o romance de Colin e Penelope; confira.

Por que a Netflix troca Benedict por Colin na 3ª temporada de Bridgerton?

Em 15 de maio de 2022, durante o painel For Your Consideration, a Netflix confirmou que a 3ª temporada de Bridgerton será focada no romance de Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Sendo assim, os novos episódios devem adaptar a trama de “Romancing Mr. Bridgerton”, o quarto livro da saga de Julia Quinn.

Embora a revelação tenha pego os fãs de surpresa, muita gente já havia desconfiado das intenções da Netflix.

Afinal de contas, a 2ª temporada dá um importante destaque à relação de Colin e Penelope. Comparada aos relacionamentos de outros personagens, ela só fica atrás do triângulo amoroso vivido entre Anthony Bridgerton e as irmãs Kate e Edwina Sharma.

Na 2ª temporada, Colin retorna de suas viagens pela Europa e começa a desenvolver uma conexão ainda maior com Penelope.

Outro ponto importante dos livros é a identidade secreta de Penelope Featherington – que na verdade, é a fofoqueira Lady Whistledown.

Durante a 2ª temporada, Eloise descobre que a melhor amiga é responsável pelo boletim de fofocas, o que causa uma grande ruptura entre as duas personagens.

Como Eloise já descobriu a verdade, Colin tem tudo para ser o próximo. Por isso, a 3ª temporada abordará seu relacionamento com Penelope.

Embora a Netflix não tenha estabelecido um motivo específico para a mudança em Bridgerton, tudo indica que ela está relacionada ao próprio ritmo da série.

Nas redes sociais, Luke Newton comemorou a decisão da plataforma e agradeceu o apoio dos fãs.

“Os fãs realmente amam esse relacionamento! Isso traz uma grande pressão, já que o público está muito animado para ver essa história nas telas. É algo que aquece o meu coração”, comentou o ator britânico.

A 3ª temporada de Bridgerton ainda não tem data de estreia na Netflix. A plataforma também confirmou a produção de uma série derivada, focada na Rainha Charlotte.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.