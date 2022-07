Bridgerton vai ganhar segunda derivada

Regé-Jean Page deixou Bridgerton após o fim da primeira temporada, mas os fãs clamam pelo retorno do ator até hoje. Agora, ele revelou se voltará à série da Netflix, ou não.

Bridgerton continua sendo um dos maiores sucessos da Netflix, o que ocasionou no desenvolvimento da série derivada sobre a rainha Charlotte – ainda não lançado. Agora, outra derivada foi confirmada, mas não na TV.

A produtora executiva Shonda Rhimes irá escrever uma nova adaptação da história de Charlotte junto de Julia Quinn, que irá explorar o relacionamento com o rei George.

A história abordará como eles se conheceram e como o amor deles criou uma grande mudança social no mundo.

“A rainha Charlotte tem sido uma personagem tão emocionante para escrever e agora ter a oportunidade de trabalhar com Julia para adaptar esta história em um livro é uma oportunidade tão emocionante”, disse Rhimes em um comunicado (via ComicBook).

“Mal posso esperar para que os fãs deste universo leiam a história de uma personagem que ressoou tão profundamente com nosso público”, continuou.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.

