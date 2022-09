Bridgerton: Vemos Rainha Charlotte jovem em primeira imagem da série derivada

A Netflix revelou primeira foto da versão mais jovem da Rainha Charlotte no spin off de Bridgerton protagonizado pela personagem.

Lançada em 2020, Bridgerton é um drama de época que foca na vida romântica da família que dá nome a série. A produção foi um sucesso na Netflix, tanto que uma de suas personagens mais icônicas, a Rainha Charlotte, vai ganhar um spin off só seu, também produzido por Shonda Rhimes.

A série trará uma versão mais jovem da monarca, interpretada por India Amarteifio, em sua subida ao poder após se casar com o Rei George (Corey Mylchreest), e como sua história de amor iniciou mudanças na sociedade.

A produção também terá membros do elenco de Bridgerton: Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Lady Bridgerton), e Golda Rosheuvel, que interpreta a Rainha Charlotte na série original.

Mesmo a Netflix tendo seus segredos sobre a série derivada, o público já pode dar uma olhada em Amarteifio como a protagonista. Na foto vemos Charlotte em roupas luxuosas usando uma coroa de joias, a personagem olha para a câmera um pouco preocupada.

O serviço de streaming também revelou o nome oficial da série que será Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Veja a foto da Rainha a baixo:

Mais sobre a série da Rainha Charlotte

A série é uma derivada de Bridgerton, e deve mostrar os primeiros momentos do reinado da Rainha Charlotte. Assim como a série original, a produção é feita por Shonda Rhimes, responsável por sucessos da televisão como Greys Anatomy e How to Get Away With Murder

A protagonista será protagonizada por India Amarteifio e terá Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Hugh Sachs, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri no elenco.

Rainha Charlotte ainda não tem previsão de estreia, mas conheça a rainha em Bridgerton da Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira