Brincadeira de adolescente faz The Last of Us perder mais de US$ 50 mil

Alerta de spoilers

A equipe e elenco de The Last of Us passou por um susto durante as gravações, quando um adolescente apontou uma arma de airsoft para o set. Essa brincadeira acabou custando mais de US$ 50 mil para a série da HBO.

A produção pôde filmar apenas uma tomada de uma cena crítica depois que a produção foi encerrada em junho passado em Olds, Alta, quando um membro da equipe viu um rifle apontado para o set de filmagem de uma janela do segundo andar, disse um juiz de Calgary (via CBC).

Em 1º de junho de 2022, um assistente de figurino alertou o chefe de segurança da produção depois de notar um homem armado em um prédio, apontando o que parecia ser um rifle de assalto real, mas acabou sendo uma arma de airsoft.

Cerca de 300 membros do elenco e da equipe se esconderam e se trancaram por cerca de 90 minutos até que a polícia montada do Canadá liberasse a cena, custando mais de US$ 50.000 em salários, de acordo com o promotor Alyx Nanji.

Reece Wadden, então com 18 anos, alegou que estava simplesmente usando a mira da arma de fogo para ver melhor a ação no set, abaixo de seu apartamento no segundo andar.

O incidente afetou uma cena crítica do primeiro episódio de The Last of Us, onde um carro da polícia e uma caminhonete batem e explodem.

A produtora executiva Rose Lam testemunhou que a equipe conseguiu apenas uma tomada da sequência crucial.

A produção foi encerrada por 90 minutos com 300 pessoas – incluindo as estrelas Pedro Pascal e Bella Ramsey – levadas para um local seguro.

Em suas alegações finais na terça-feira, o advogado de defesa Peter Tesi disse que seu cliente não tinha intenção de cometer um crime e observou que Wadden pediu desculpas depois de ter sido preso.

“Essa intenção não foi atrapalhar as filmagens da série Last of Us, da HBO”, disse Tesi.

Mas Nanji argumentou que “todo o conjunto de produção estava essencialmente em lockdown” e disse que “você não pode olhar através de uma mira sem apontar a arma”.

Nanji argumentou que Wadden deveria ter sabido as consequências de apontar o que parecia ser um rifle de assalto.

“Ele poderia prever que as pessoas ficariam com medo como resultado de apontar uma arma para fora de sua janela? Com certeza, sem dúvida.”

A arma de airsoft apontada para o set de The Last of Us pode ser vista, abaixo.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.