Brincando com Fogo: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada na Netflix

Brincando com Fogo é um dos realities mais populares da Netflix e não é por menos: conteúdo picante costuma render na plataforma – vide 50 Tons de Cinza e 365 Dias

Essa popularidade levou ao programa ganhar quatro temporadas, sem falar na versão brasileira. Mas ele terá um quinto ano? É isso o que veremos agora.

“Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que para ganhar o grande prêmio, eles precisam renunciar ao sexo”, afirma a sinopse oficial de Brincando com Fogo.

Vale lembrar que Brincando com Fogo deu origem ao spin-off Brincando com Fogo Brasil, que já conta com duas temporadas na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a quinta temporada de Brincando com Fogo na Netflix; confira.

Brincando com Fogo terá quinta temporada na Netflix?

No momento, a Netflix ainda não confirmou se haverá uma quinta temporada de Brincando com Fogo.

Normalmente, a companhia avalia a reação do público à temporada atual antes de confirmar a próxima temporada, como fizeram na última vez. A empresa leva em conta a audiência das quatro primeiras semanas antes de tomar qualquer decisão – na maior parte dos casos.

Depois que a terceira temporada foi lançada em janeiro de 2022, a quarta foi confirmada semanas depois, em fevereiro de 2022.

Até a Netflix confirmar se haverá outra temporada, não saberemos sobre a data de lançamento. No entanto, levando em conta os anos anteriores, podemos supor quando a quinta temporada pode sair.

A terceira foi lançada em janeiro deste ano, com a mais recente saindo quase um ano depois, em dezembro. Se a próxima temporada seguir um padrão semelhante, poderíamos esperar ver a quinta temporada no final de 2023.

A quarta temporada de Brincando com Fogo já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.