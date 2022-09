Brooklyn Nine-Nine: 8ª temporada chega a Netflix; saiba tudo

A série Brooklyn Nine-Nine já foi finalizada, e finalmente chegará ao catálogo da Netflix nesta terça-feira (20), depois de grande espera por parte dos fãs.

Ao todo, são apenas 10 episódios para ver na última temporada da sitcom estrelada por Terry Crews, Andy Samberg, Melissa Fumero, entre outros nomes conhecidos.

Continua depois da publicidade

Todo o elenco principal retorna, o que inclui os astros Joe Lo Truglio, Dirk, Blocker, Andre Braugher, Stephanie Beatriz e Joel McKinnon Miller.

No novo ano, a delegacia passa por mudanças drásticas como resultado da pandemia de COVID-19 e dos protestos de George Floyd. Rosa larga o emprego e se torna investigadora particular, Holt luta para manter seu relacionamento com Kevin e Hitchcock se aposenta.

Já os personagens Jake e Amy tentam equilibrar o trabalho e sua vida como pais sem seu primeiro ano. Amy planeja implementar um grande programa de reforma, que a coloca na mira do antigo presidente da União da Polícia de Nova York, Frank O’Sullivan.

O que diz a crítica sobre a última temporada?

A crítica elogiou a oitava e última temporada da série, embora muitos fãs não tenham gostado. No Rotten Tomatoes, a pontuação da crítica está com 89% de 28 críticas, e a do público com 43% de 329 avaliações.

Confira as principais avaliações dos críticos, abaixo.

“Foi uma comédia calorosa e densamente trabalhada que foi um dos últimos originais decentes das redes. Felizmente, o final de duas partes fez justiça à série, e você deve conferir se já foi fã”, escreveu Matthew Gilbert, do Boston Globe.

“É realmente uma hora de televisão muito bem construída, sempre se movendo com um ímpeto que muito faltou nesta temporada”, disse Brian Tallerico, do New York Magazine.

“Embora culturalmente relevante, The Good Ones e a abordagem de Brooklyn Nine-Nine ao que está acontecendo no mundo meio que implodiram sobre si mesmos, graças às sete temporadas anteriores da série”, escreveu LaToya Ferguson, do AV Club.

“Fornece um desfile de comédia ao mesmo tempo em que se inclina para sérias questões sociopolíticas. Ele habilmente navega por esse equilíbrio complicado enquanto garante que cada personagem permaneça fiel às suas próprias personalidades e motivações”, comentou Matt Fowler, do IGN.

“Em última análise, o final da série entregou tudo o que esperamos de Brooklyn Nine-Nine: muito humor, muito coração e uma despedida comovente e satisfatória para uma série calorosa e maravilhosa”, disse Chelsea Steiner, da The Mary Sue.

As sete temporadas de Brooklyn Nine-Nine estão disponíveis na Netflix, enquanto a oitava chega na terça-feira (20).

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.