Bruce Banner treina a Mulher-Hulk em novo clipe de série da Marvel; veja

A Marvel divulgou um novo clipe de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, a sua nova série para o serviço de streaming Disney+.

No clipe, Bruce Banner, o Hulk, aparece treinando a sua prima, Jennifer Walters, a Mulher-Hulk. Mark Ruffalo reprisa o seu papel como Bruce Banner, enquanto Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters.

Confira abaixo o novo clipe de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, nova série da Marvel para o Disney+.

Nova série da Marvel

Nas histórias em quadrinhos, Jennifer Walters se torna a Mulher-Hulk após uma transfusão de sangue de emergência de seu primo, Bruce Banner, o Hulk.

Uma grande diferença da personagem em relação ao Gigante Esmeralda é que ela consegue manter o controle de sua raiva, o que significa que a sua personalidade continua a mesma e ela não se transforma em um monstro louco por destruição (pelo menos na maior parte do tempo).

No entanto, essa origem será alterada na série do Disney+. Na adaptação, Jennifer Walters conseguirá as habilidades de Hulk após ter contato com o sangue de Bruce Banner em um acidente de carro.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 17 de agosto.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.