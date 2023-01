Caleidoscópio: Revelamos a ordem cronológica dos episódios na Netflix

Caleidoscópio traz uma proposta bastante diferente na Netflix: os episódios da série podem ser assistidos em qualquer ordem. Curiosamente, a plataforma ainda embaralha os capítulos de forma diferente para cada usuário. Mas qual a ordem cronológica? Veremos isso agora.

Os episódios não são numerados – em vez disso, cada um recebe o nome de uma cor diferente e aparecerá em uma ordem diferente na Netflix de cada indivíduo, dando a eles uma rota diferente na história.

A cronologia dessa primeira temporada de Caleidoscópio é a seguinte:

Violeta: 24 anos antes do assalto

Verde: 7 anos antes do assalto

Amarelo: 6 semanas antes do roubo

Laranja: 3 semanas antes do assalto

Azul: 5 dias antes do assalto

Branco: O dia do assalto

Vermelho: Na manhã seguinte ao assalto

Rosa: 6 meses após o assalto

Dito isso, a Netflix sempre posiciona (e recomenda) o episódio “Branco” no fim. Portanto, é melhor assistir esse sempre por último para não acabar com a graça do seriado.

Mais sobre Caleidoscópio na Netflix

A série é estrelada por Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Jai Courtney e mais, e segue uma equipe de ladrões mestres enquanto tentam arrombar um cofre aparentemente impenetrável.

A história se passa ao longo de 25 anos, com cada episódio contando uma história em um ponto diferente da linha do tempo. Eles foram misturados, então tudo se torna um mistério de como o roubo ocorreu, um segredo que é finalmente revelado no final.

Uma ordem diferente dos episódios será alinhada para cada espectador pela Netflix, mas todos terão o mesmo primeiro e último episódios – Preto, que é um breve explicador do conceito, será o primeiro, enquanto Branco, o final da temporada, vem por último.

Além desses, os episódios intermediários de Amarelo, Verde, Azul, Laranja, Violeta, Vermelho e Rosa podem ser assistidos em qualquer ordem, cada um adicionando uma peça ao quebra-cabeça antes da explicação final do que aconteceu em Branco.

Caleidoscópio já está disponível na Netflix.

