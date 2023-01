Caleidoscópio: Série da Netflix pode ser vista de várias formas diferentes

Caleidoscópio já é o novo sucesso da Netflix, estando no top 10 do streaming. Além de possuir episódios com nomes bem curiosos, o seriado pode ser visto de maneiras diferentes.

Apesar de não ser uma série interativa, como é com o filme Black Mirror: Bandersnatch, já que cada escolha leva para um caminho diferente.

Mesmo que a ideia seja um pouco semelhante, os eventos de cada episódios de Caleidoscópio são imutáveis.

Segundo o criador da série, Eric Garcia, os espectadores podem escolher qualquer ordem que desejam para assistir aos episódios.

Além disso, ele revelou que há 40 mil combinações possíveis para ver a série, e não importa por qual episódio começar.

Giancarlo Esposito estrela Caleidoscópio

Cada episódio é nomeado com uma cor: Amarelo, Verde, Violeta, Azul, Laranja, Vermelho, Rosa e Branco, possuindo acontecimentos únicos.

Violeta: 24 anos antes do assalto

Verde: 7 anos antes do assalto

Amarelo: 6 semanas antes do roubo

Laranja: 3 semanas antes do assalto

Azul: 5 dias antes do assalto

Branco: O dia do assalto

Vermelho: Na manhã seguinte ao assalto

Rosa: 6 meses após o assalto

A série pode ser vista como um filme de Quentin Tarantino, começando do episódio Azul, indo para o Verde, Amarelo, Laranja, Violeta, Rosa, Branco e Vermelho (via ComicBook).

Ou mesmo, pode ser vista como a série Orange is the New Black, começando no episódio Verde, indo para o Violeta, Vermelho, Laranja, Amarelo, Azul, Branco e Rosa.

E por fim, também pode ser assistida como uma série de detetive, começando no episódio Laranja, indo para o Verde, Violeta, Vermelho, Amarelo, Azul, Branco e Rosa.

Caleidoscópio já está disponível na Netflix.

