Caminhantes Brancos estão em A Casa do Dragão? Nós explicamos

A Casa do Dragão se passa muito antes de Game of Thrones, mas há inimigos da série original que podem dar as caras na derivada: os caminhantes brancos. Veremos se isso vai acontecer.

Os Caminhantes Brancos foram criados pelos Filhos da Floresta como uma forma de combater os Primeiros Homens, mais de 8.000 anos antes das linhas do tempo de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

Depois de romper com os Filhos, os Caminhantes Brancos influenciaram o inverno mais longo da história, A Longa Noite, momento em que desceram sobre Westeros e atacaram os vivos.

Westeros finalmente venceu a batalha e empurrou os Caminhantes Brancos para o norte antes de criar a Muralha para mantê-los afastados.

Depois de permanecerem escondidos além da Muralha por milhares de anos, os Caminhantes Brancos retornaram, culminando na Batalha de Winterfell que viu a derrota do Rei da Noite, Caminhantes Brancos e suas criaturas.

Vão aparecer em A Casa do Dragão?

Considerando que ainda faltam 150 a 200 anos para o retorno oficial dos Caminhantes Brancos, A Casa do Dragão não deve apresentar as antigas criaturas mágicas como vilões ou personagens.

No entanto, eles ainda podem ser mencionados de passagem durante A Casa do Dragão, já que os Caminhantes Brancos permaneceram figuras lendárias cuja história – acreditada ou não – seria transmitida por gerações.

Como realeza do sul cuja família não chegou a Westeros até milhares de anos depois de A Longa Noite, os Targaryen não são capazes de encontrar muita verdade nos contos dos Caminhantes Brancos.

Em vez disso, os Caminhantes Brancos e o Rei da Noite podem simplesmente ser usados ​​como temas em histórias assustadoras contadas para crianças, como o conto assustador da Velha Ama contada para Bran Stark na primeira temporada de Game of Thrones.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

