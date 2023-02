Cancelada pela Netflix, Uncoupled é resgatada por canal

A série de comédia Uncoupled encontrou um novo canal. Cancelado pela Netflix no mês passado, o seriado foi resgatado pelo canal pago americano Showtime, empresa que pertence a Paramount Global. As informações são do Hollywood Reporter.

Definida como a versão gay de Sex and the City, Uncoupled traz Neil Patrick Harris como um homem que tenta reconstruir sua vida depois que seu namorado de longa data (Tuc Watkins) se muda.

Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Marcia Gay Harden também estrelam a série.

A comédia romântica é uma produção de Darren Star, o criador de séries como Sex and the City e Emily em Paris.

Lançada em julho do ano passado, a 1ª temporada de Uncoupled tem 8 episódios.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.