Caos em The Walking Dead: Carol deixa nova série e fãs fazem ameaça

Fãs de The Walking Dead foram pegos de surpresa por uma notícia chocante. Melissa McBride não vai mais participar do spin-off de Carol e Daryl. A desistência da intérprete de Carol pode representar um grande desafio para a vindoura produção da AMC. Nas redes sociais, espectadores protestam e ameaçam os produtores com uma decisão drástica.

Com a despedida de Carol, a nova série derivada de The Walking Dead deve focar apenas em Daryl, o personagem de Norman Reedus.

A despedida de Melissa McBride foi confirmada por um porta-voz da AMC após o site TVLine noticiar a saída da atriz.

O site Express.UK revelou tudo que os fãs de The Walking Dead precisam saber sobre o caos deixado pela saída de Melissa McBride; confira.

Melissa McBride desistiu do derivado de The Walking Dead

Foi com pesar no coração que o porta-voz da AMC anunciou a despedida de Melissa McBride no spin-off de Carol e Daryl.

“Melissa McBride deu vida a uma das personagens mais interessantes, reais, humanas e populares do universo de The Walking Dead”, comentou a nota da emissora.

A publicação oficial também revela o motivo da desistência: a atriz não deseja se mudar para a Europa para gravar a série.

“Infelizmente, ela não poderá participar do recém-anunciado spin-off de Daryl e Carol – que será filmado na Europa e deve estrear no próximo ano. Sabemos que os fãs ficarão decepcionados com a notícia, mas esperamos ver Carol de novo em breve”, comentou a nota.

Ou seja: ainda existe a possibilidade da atriz retornar em participações especiais no Universo The Walking Dead.

Fãs ameaçam desistir do spin-off junto com Carol

Após o anúncio oficial da AMC, fãs de The Walking Dead protestaram nas redes sociais. Muitos deles ameaçam não assistir ao derivado série se Carol não estiver presente.

“Eu amo Daryl, mas não vou assistir essa série derivada. Não faz sentido fazer a série sem a Carol. Vai contra tudo que os personagens representam”, comentou um espectador no Twitter.

O sentimento foi ecoado por outros fãs de The Walking Dead: sem Carol, sem série.

“Eles realmente vão jogar fora uma década inteira de história? Provavelmente, vão matar Carol no final de The Walking Dead e dar para o Daryl uma espécie de Ride with Norman Reedus”, comentou outro fã, fazendo referência ao programa apresentado pelo ator.

O derivado de Carol e Daryl – que agora é só de Daryl – ainda não tem data de estreia na AMC.

A emissora já confirmou que as gravações começam ainda em 2022, na Europa. Sendo assim, o derivado deve estrear em 2023.

Enquanto isso, clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.