“Caos”: O que esperar da Parte 2 de Stranger Things 4

A quarta temporada de Stranger Things demorou três anos para ser lançada, e ainda não chegou completa.

Dividida em dois volumes, a segunda parte é esperada para chegar no dia 1º de julho ao catálogo da Netflix, concluindo esse ciclo enquanto a série se prepara para o adeus oficial em sua quinta temporada, ainda sem previsão de estreia.

Enquanto os episódios finais de Stranger Things 4 não chegam, já ouvimos o elenco e seus criadores falarem grandiosidades destes episódios: foi a temporada mais difícil de ser gravada, é a temporada mais aterrorizante… mas o que esperar do Volume 2?

Os irmãos Duffer, criadores, roteiristas e diretores da série, disseram recentemente que Stranger Things 4 – Volume 2 é um “clímax massivo”. A revelação aconteceu em uma nova entrevista à Entertainment Weekly:

“A temporada não foi inicialmente projetada para ser dividida. E quando decidimos dividir com a Netflix, estávamos meio que pensando, onde está a melhor pausa natural? E todos nós sentimos que o episódio 7 foi ótimo, porque 7 é realmente o que consideramos o fim de um segundo ato, se isso fosse um filme, que é como gostamos de pensar sobre isso. E então onde estamos indo é o terceiro ato, o clímax. Então é apenas esse clímax enorme, massivo. Não quer dizer que é tudo ação, há muita ação nele, mas há muitos momentos grandes e emocionais dos personagens”, diz Matt Duffer.

Ross Duffer garante ainda há grandes revelações de personagens e enredos nesta segunda parte. “Acho que estou empolgado especificamente com o final, é que geralmente nas temporadas anteriores, temos vários grupos, e eles se reúnem e compartilham suas informações, e partem para derrotar esse mal. Obviamente, nesta temporada, isso não é realmente viável, pois todos estão em partes muito diferentes do mundo. Então, para nós, isso criou um desafio, tanto para nós como escritores, mas também para os personagens. Como podemos derrotar esse mal quando nem estamos no mesmo espaço?”

Ele continua: “Então, isso é algo que nos deixa muito empolgados, vendo como tudo isso vem junto. E apenas o corte transversal. Obviamente, estivemos atravessando esses mundos muito diferentes durante toda a temporada, mas o corte transversal se torna muito rápido naquele episódio final, e estávamos apenas pulando entre todos os nossos locais muito, muito rapidamente.”

Matt usa as palavras do ator de Eddie Munson, um dos novos personagens, para descrever a parte dois: “Eu vi uma entrevista com Joe Quinn e ele disse que era como ‘uma sinfonia louca de caos’ e eu achei uma ótima descrição, então eu vou roubá-la.”

Stranger Things 4 – Volume 2 estreia no dia 1º de julho na Netflix.

