Capitã Carter pode ganhar série em live-action no MCU

De acordo com um novo rumor do DisInsider Show, uma série em live-action da Capitã Carter pode estar em desenvolvimento no Marvel Studios.

Por enquanto, não é mencionado quem poderia fazer parte da equipe criativa da série, apenas que o projeto está nos planos da Marvel.

Continua depois da publicidade

Caso a série em live-action realmente aconteça, Capitã Carter deve voltar a ser vivida por Hayley Atwell, que interpreta Peggy Carter no MCU desde Capitão América: O Primeiro Vingador.

A Capitã Carter apareceu pela primeira vez em What If…?, uma série animada que mostra realidades alternativas do MCU.

Uma versão da personagem também teve participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

É claro que, por enquanto, tudo deve ser tratado como um rumor. O Marvel Studios ainda não confirmou que realmente desenvolve planos para uma série em live-action da Capitã Carter.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.