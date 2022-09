Capitão Matt retorna em Chicago Fire? Showrunner revela

Desde a 1ª temporada de Chicago Fire – lançada em 2012 – os fãs tiveram que lidar com o adeus de vários personagens. Mas nenhuma despedida foi tão impactante como a de Jesse Spencer. O intérprete do Capitão Matt Casey deixou a série na 10ª temporada. Em uma entrevista recente, o showrunner Derek Haas revelou se Matt pode voltar à produção.

Por uma década inteira, o ator australiano Jesse Spencer interpretou o Capitão Matt Casey em Chicago Fire. O astro conquistou fãs no mundo inteiro como o calmo líder do fictício Quartel de Bombeiros 51.

Além de enfrentar as chamas, Matt desenvolveu grandes relações e amizade (e romance) com os colegas de profissão. O que será de Chicago Fire sem ele?

Em um papo com o site Looper, Derek Haas, o atual showrunner de Chicago Fire, discutiu um possível retorno de Jesse Spencer. Veja abaixo o que ele disse.

De acordo com showrunner, o Capitão Matt não deve voltar a Chicago Fire

Jesse Spencer se despediu de Chicago Fire no 5º episódio da 10ª temporada, exibido nos Estados Unidos em 20 de outubro de 2021.

Em “Two Hundred”, o Capitão Matthew ‘Matt’ Casey decide deixar o Quartel de Bombeiros 51 e se mudar para Oregon, com o objetivo de proteger os filhos de Darden.

O personagem, no entanto, retorna em uma participação especial em “The Magnificent City of Chicago”, o último episódio da 10ª temporada.

Sendo assim, será que Casey retornará no 11º ano? Segundo o showrunner Derek Haas, Jesse Spencer não deve voltar à série.

“Não temos planos para trazê-lo de volta, pelo menos no momento. Ele é um ator extremamente ocupado. Da nossa parte, o convite continua aberto. Mas não temos planos por agora”, comentou o produtor.

Em “Hold on Tight”, o episódio de estreia da 11ª temporada de Chicago Fire, Sylvie toma uma decisão difícil e aceita terminar o relacionamento com Matt. Com a cena, a série encerra, de uma vez por todas, o arco do personagem.

Ainda na entrevista, Derek Haas não poupou elogios para Jesse Spencer. Para ele, o ator sempre será parte da “Família Chicago Fire”.

“Todos nós amamos o Jesse! Foi incrível trazê-lo de volta para o desfecho da 10ª temporada. Ele faz parte da nossa família”, comentou o showrunner.

Em meio à sua saída de Chicago Fire, Jesse Spencer foi escalado em Last Days of the Space Age (Os Últimos Dias da Era Espacial), uma série dramática produzida na Austrália para a plataforma Disney+.

As gravações começaram em julho de 2022, e a produção ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir os episódios de Chicago Fire no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.