A Casa do Dragão torna momento de Game of Thrones ainda mais trágico

A Casa do Dragão pode se passar muito antes de Game of Thrones, mas há muitos paralelos entre as duas séries baseadas nos livros de George R.R. Martin. Uma cena do nono episódio da primeira temporada da derivada, torna um momento do seriado original ainda mais trágico.

No episódio 9 de A Casa do Dragão, Otto tenta impedir que a notícia da morte do Rei Viserys se espalhe. No entanto, a serva de Alicent, Talya, foi secretamente capaz de informar Mysaria da morte de Viserys acendendo velas em uma janela, indicando que elas estavam planejando este dia há muito tempo.

Talya enviando a mensagem deu a Mysaria uma vantagem sobre Otto Hightower. Mas quando um sinal de vela foi usado em Game of Thrones, os resultados não foram tão favoráveis.

A mensagem da vela de A Casa do Dragão é um vislumbre perturbador de como o plano de Sansa e Brienne poderia ter sido na quinta temporada de Game of Thrones.

Sansa deveria acender uma vela em uma torre para informar a Brienne que ela precisava de ajuda. Brienne e Podrick atacariam Winterfell e a protegeriam.

No entanto, no momento crítico em que Sansa finalmente acende a vela, Brienne perde o sinal depois de sair para cumprir seu juramento anterior e matar Stannis Baratheon.

Tragicamente, a mensagem falhada de Sansa significa que ela e Theon embarcam em uma fuga arriscada saltando das paredes de Winterfell para a neve.

Falha do plano de Sansa leva a desenvolvimento da personagem

O plano fracassado de Sansa e Brienne levou a grandes desenvolvimentos para ambas as personagens, que tiveram grandes impactos em seus arcos.

Ao longo das primeiras temporadas de Game of Thrones , Sansa estava esperando em suas prisões por outros para resgatá-la, seja Mindinho em Porto Real ou Brienne em Winterfell. Quando o plano da vela falhou, Sansa finalmente colocou seu destino em suas próprias mãos, organizando uma fuga na qual ela sozinha tinha o poder de deixar sua prisão.

Ela pode ter sido ajudada por Theon Greyjoy, mas a futura Rainha do Norte não dependia mais de outros para salvá-la.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

