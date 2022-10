Casamento às Cegas: Fãs não perdoam gafe DESSE participante

Casamento às Cegas é o reality show da Netflix em que solteiros, que insistem que estão prontos para um relacionamento sério baseado em uma profunda conexão emocional, vão para encontrar seus cônjuges. Claro que muitos se contradizem, quase instantaneamente, quando veem seu noivo ou noiva pela primeira vez.

Diferente de Sexy Beasts, em que os participantes chegam próximos uns dos outros, mas cobertos de próteses para esconder suas aparências, os participantes de Casamento às Cegas não se veem em momento algum. Eles só se conhecem pelas vozes, até que, após algumas semanas, pode haver a proposta de casamento.

Os primeiros 4 episódios da 3ª temporada já estão disponíveis na Netflix. Neles os fãs já puderam conhecer o novo grupo de solteiros que estão se conhecendo com apenas 1 de seus 5 sentidos, e já vimos até os primeiros pedidos de casamento.

Mas, a proposta do participante Andrew Liu para Nancy não saiu como o esperado. Isso pode ter sido culpa dela estar envolvida em um quadrado amoroso com Liu, Bartise, Raven e SK, mas um detalhe na entrevista do rapaz após sua rejeição fez com que os fãs explodissem em gargalhadas nas redes sociais.

Os produtores deixaram momento constrangedor aparecer no episódio

É isso mesmo que você viu, os produtores deixaram passar o momento em que Andrew estava pingando colírio nos olhos para parecer que estava chorando após ser rejeitado.

Enquanto não é tão incomum realities terem imagens editadas para que alguns participantes se adequem à um estereotipo específico, Amor às Cegas fez exatamente o oposto nesse caso.

Os produtores deixaram de editar a imagem em que Andrew aplicava o colírio nos olhos antes de falar sobre a resposta negativa de Nancy, e claro que os fãs foram à loucura no Twitter.

Uma das reações mais populares do Twitter postou uma foto de três homens rindo e escreveu: “os produtores de Amor às Cegas quando deixa Andrew usar colírio para ter lagrimas falsas, e então deixando na edição final”. Mais de 5.000 fãs curtiram o tweet por se sentirem da mesma forma.

Centenas de usuários compartilharam sentimentos parecidos, e se juntaram para tirar sarro da atitude de Andrew. Pode até ter sido uma maldade dos produtores, mas certamente foi irônico um participante virar piada pela falta de edição em um reality show, e não o contrário.

A 3ª temporada de Casamento às Cegas está sendo lançada na Netflix, com novos episódios no dia 26 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira