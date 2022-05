Cavaleiro da Lua finalmente introduz [SPOILER] no MCU

Alerta de spoilers

A cena pós-créditos do último episódio de Cavaleiro da Lua introduz um importante personagem dos quadrinhos no Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Jake Lockley.

Lockley é uma das personalidades do Cavaleiro da Lua e aparece brevemente no fim da primeira temporada da série, que já não é mais considerada minissérie, apesar de não ter sido renovada até o presente momento.

A cena mostra Arthur Harrow, o vilão da série do Disney+, sendo baleado por Lockley, que é notoriamente mais violento nas HQs e deve ter esse traço no MCU.

Konshu chega a dizer que não precisa de outro Avatar quando tem Lockey à sua disposição, portanto devemos vê-lo atuando em nome do deus egípcio daqui para a frente.

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.