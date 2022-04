Cavaleiro da Lua: O que acontece se você escanear o QR Code do 5º episódio

Você já percebeu que os episódios de Cavaleiro da Lua apresentam um QR Code em algumas cenas? É um detalhe curioso, que chamou a atenção dos fãs.

A verdade é a seguinte: escaneando esse QR Code, você é levado para um site onde poderá ler uma história em quadrinhos do Cavaleiro da Lua gratuitamente.

No caso do QR Code do quinto episódio de Cavaleiro da Lua, a história em quadrinhos em questão é a primeira edição de uma série de quadrinhos do Cavaleiro da Lua de 1980.

Embora não tenha sido a primeira aparição do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, foi a primeira vez em que uma história consistente do personagem começou a ser contada.

Personagem antigo dos quadrinhos

Embora muita gente nunca tenha ouvido falar do Cavaleiro da Lua, ele é um personagem antigo nos quadrinhos da Marvel.

Embora a sua série para o Disney+ tenha uma abordagem mais “leve”, o Cavaleiro da Lua era conhecido por narrativas um pouco mais sombrias e violentas, chegando a ser chamado de “Batman da Marvel” por um bom tempo.

No MCU, o Cavaleiro da Lua é interpretado por Oscar Isaac, que também trabalhou em Duna, Star Wars e X-Men: Apocalipse.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

