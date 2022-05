Cavaleiro da Lua: Vilã aparece e é comparada com a Cuca; veja reações

No último episódio de Cavaleiro da Lua, a deusa egípcia Ammit finalmente dá o ar de sua graça. Citada desde o primeiro capítulo da trama, a entidade é invocada por Arthur Harrow para julgar as almas de Cairo – e depois, do mundo todo. Nas redes sociais, muitos fãs brasileiros perceberam a inegável semelhança entre a vilã e a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Em “Deuses e Monstros”, o episódio final de Cavaleiro da Lua, Ammit aparece como uma criatura híbrida, uma mistura de mulher e crocodilo. A personagem é dublada pela atriz jordaniana Sana Mubarak.

A aparição de Ammit representa uma das maiores reviravoltas do desfecho de Cavaleiro da Lua, já que muitos fãs acreditavam que o antagonista Arthur Harrow não conseguiria cumprir sua missão e invocar a deusa.

Veja abaixo tudo sobre as divertidas reações dos fãs brasileiros à estreia de Ammit em Cavaleiro da Lua.

Ammit é a Cuca do Cavaleiro da Lua

Como Ammit é caracterizada como uma mulher-crocodilo, comparações com a icônica Cuca são inevitáveis.

Para quem não se lembra, a divertida personagem foi interpretada por Jacira Santos (corpo) e Mônica Rossi (voz) em O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma série infantil baseada na obra de Monteiro Lobato e exibida pela Rede Globo.

De acordo com muitos fãs brasileiros, a deusa Ammit não é nada mais que a Cuca da Marvel.

“Participação brasileira em Cavaleiro da Lua! A nossa incrível Cuca, que participou do último episódio. É a representatividade brasileira na Marvel!”, comentou um perfil brasileiro no Twitter.

Inúmeros fãs tiveram a mesma impressão: a deusa Ammit realmente se parece com a bruxa do Sítio.

“E a Cuca que deu as caras em Cavaleiro da Lua?”, comentou outro fã, fazendo referência à semelhança entre as personagens.

A luta entre Ammit e Khonshu – o Deus da Lua – também foi comparada às inesquecíveis batalhas de Kaijus em filmes como Godzilla vs. Kong.

“Acho tão interessante a Marvel ter conseguido colocar a Cuca e a luta de Godzilla vs. Kong no episódio final de Cavaleiro da Lua”, opinou outra fãs.

Khonshu, por sua vez, também foi comparado a outro personagem que faz sucesso com os brasileiros: o Pica-Pau.

“O Cavaleiro da Lua é o primeiro herói da Marvel que eu gosto genuinamente. O duelo da Cuca com o Pica-Pau no final me ganhou”, brincou outro espectador.

Em Cavaleiro da Lua, a Marvel faz um ótimo trabalho ao caracterizar os deuses egípcios de acordo com suas descrições originais. Na mitologia egípcia, a deusa Ammit realmente tem a cabeça de um crocodilo.

Separamos abaixo algumas das reações mais engraçadas dos fãs brasileiros ao desfecho de Cavaleiro da Lua; confira.

Todos os episódios de Cavaleiro da Lua está disponíveis na Disney+.