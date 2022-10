Cena brutal de American Horror Story na verdade foi hilária nos bastidores

A triste morte do ator e roteirista Leslie Jordan em um acidente de carro no dia de ontem, fez vários fãs revisitarem seus personagens. O astro tinha um currículo impressionante, aparecendo em séries como Will & Grace, Star Trek: Voyager e American Horror Story.

Jordan apareceu em três temporadas da antologia de terror: Coven, Roanoke e 1984. A participação em Roanoke sendo, provavelmente, a sua mais memorável na série.

Nela, Jordan interpreta Ashley Gilbert, que é um ator que, por sua vez, interpreta o médium Cricket Marlowe dentro da série. O personagem tenta ajudar Shelby (Sarah Paulson), Matt (Cuba Gooding Jr.) e Lee (Angela Basset), a encontrar a filha desta última.

Como vários outros personagens dessa temporada extremamente violenta, Ashley encontra um pesado fim em Roanoke, assim como o seu personagem na série dentro da série.

No ponto alto da primeira metade de Roanoke, Cricket é sacrificado por fantasmas e colonos perdidos. Mas, isso acontece só depois que a bruxa Scáthach (Lady Gaga) o revela a verdade sobre a floresta próxima à casa de Shelby e Matt.

A cena entre Lady Gaga e Jordan é realmente brutal, mas o astro se lembra dela de uma forma um pouco diferente.

Leslie Jordan não reconheceu Lady Gaga

Em uma entrevista à Trailblazers Radio em junho deste ano, Jordan relembrou o momento em que foi apresentado para sua colega de cena extremamente famosa.

“No primeiro dia, eu apareci e tinha uma garota parada lá, então eles disseram, ‘Leslie, você já conheceu a Stefani?’, e eu pensei que ela deveria ser uma figurante. Eu não sabia quem ela era.”

É difícil acreditar que Lady Gaga, cujo o nome verdadeiro é Stefani Germanotta, passaria batido por alguém. Porém, a artista já devia estar com seu figurino e maquiagem para interpretar Scáthach, o que a tornaria menos reconhecível.

De qualquer forma, Jordan lhe deu boas-vindas antes de sair andando pelo set de American Horror Story. Claro que sem fazer ideia de que tinha acabado de conhecer uma das maiores artistas pop de todos os tempos, que também havia sido a protagonista da temporada anterior.

Em uma outra ocasião em maio de 2020, Jordan detalhou mais de sua experiência selvagem como parceiro de cena de Lady Gaga.

“Ela me levou para a floresta logo antes de começarmos a gravar, e disse, ‘Você sabe, eu tendo a sexualizar todos os meus parceiros de atuação.’ Eu pensei, ‘Para onde isso está indo?'”, claro que, nesse ponto, o ator já sabia que estava contracenando com Gaga.

Leslie continuou: “Bem, ela me chutou, me virou, se abaixou e começou a cavalgar em mim… eu não sabia o que eu devia fazer! Você sabe, quando eu conheço alguém, posso dizer em 3 minutos como a pessoa foi criada. Quando eu conheci Lady Gag no set de ‘American Horror’… lindamente criada.” (Via E! News)

Você pode assistir o trabalho de Leslie Jordan em American Horror Story na Star+.

