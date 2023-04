Cena de Grey’s Anatomy foi a mais difícil da carreira de Kevin McKidd

Mesmo com uma prolífica carreira na TV americana, Kevin McKidd só ganhou fama internacional por sua performance como o Dr. Owen Hunt no drama médico Grey’s Anatomy. Em um papo com a imprensa, o ator revelou que uma das cenas da série também foi a mais difícil de toda sua filmografia.

Grey’s Anatomy, vale lembrar, é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Atualmente, a série exibe sua 19ª temporada, a primeira sem Ellen Pompeo – a eterna Meredith Grey – no papel principal.

Com a despedida de Ellen Pompeo, Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber) permanecem como os últimos integrantes do elenco original ainda presentes da série.

Confira abaixo por que uma cena de Grey’s Anatomy foi a mais desafiadora da carreira de Kevin McKidd, o Dr. Owen Hunt. (via Looper)

Cena da 19ª temporada de Grey’s Anatomy foi desafiadora para Kevin McKidd

Por incrível que pareça, na cena mais desafiadora de sua carreira, Kevin McKidd não aparece somente na tela, mas também nos bastidores.

Muitos fãs não sabem, mas além de interpretar o Dr. Owen Hunt, McKidd também dirigiu vários episódios de Grey’s Anatomy – incluindo “Pick Yourself Up”, o 12º capítulo da 19ª temporada.

O ator sempre teve o desejo de dirigir um episódio no qual cada segmento é gravado em uma única tomada, sem cortes. No novo capítulo de Grey’s Anatomy, ele realiza (parcialmente) esse sonho com a cena de abertura.

“Training Day”, o episódio anterior, termina com uma reviravolta chocante: a Dra. Addison Montgomery é atropelada após advogar por abortos seguros e saudáveis. Esse ataque, perpetrado por um terrorista intolerante, deixa a personagem de Kate Walsh, junto com a Dra. Tia Marwood, em grande perigo.

A cena de abertura mostra a dupla sendo levada da ambulância à sala de emergência, tudo isso enquanto os médicos do Grey Sloan tentam salvá-la. Essa incrível cena foi gravada em uma tomada só, sem cortes.

Em um papo recente com o site The Wrap, Kevin McKidd afirmou que a cena foi “a mais difícil de sua carreira”.

“Foi uma cena desafiadora, e até mesmo o meu personagem aparece nessa única tomada. Acho que nunca trabalhei tão duro, seja como ator ou como diretor, como neste dia”, revelou o ator.

Para McKidd, por outro lado, a cena foi o “momento perfeito” para colocar um de seus maiores desejos de direção em prática.

“Foi um momento imediato, visceral, no qual faríamos o possível e impossível para salvá-las. Foi a situação perfeita para gravar tudo aquilo em apenas uma tomada”, comentou o astro.

O ator (e diretor) discutiu também o árduo processo de gravação da cena de Grey’s Anatomy, que levou um bom tempo para ser concluído.

“Nós ensaiamos com o elenco principal por cerca de um dia antes da filmagem, como se (a cena) fosse uma peça de teatro na qual todos os aspectos precisam ter perfeitamente cronometrados, já que tudo acontece de maneira simultânea, sem cortes”, explica McKidd.

Os episódios de Grey’s Anatomy são exibidos no Brasil pela plataforma Star+.

