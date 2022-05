Cena de Stranger Things 4 foi um dos maiores desafios da carreira do diretor

Shawn Levy é um diretor experimente, mas conta que um dos maiores desafios de sua carreira aconteceu enquanto filmava a 4ª temporada de Stranger Things, da Netflix.

Para uma das cenas dirigidas por Shawn Levy, que também é produtor executivo da série, ele precisava da participação especial do ator Dacre Montgomery, cujo personagem Billy morreu no final da terceira temporada.

Essa participação especial vem quando Vecna, o novo vilão do Mundo Invertido, se aproveita do luto de Max (Sadie Sink) e aparece para assombrá-la como uma visão de seu irmão morto.

No entanto, gravar esse momento foi um grande desafio já que a pandemia impediu que Dacre Montgomery saísse da Austrália para se juntar ao restante do elenco.

“Dacre é um bom amigo e alguém de quem sou um grande fã desde a primeira fala de sua audição como Billy, gravada por ele mesmo. Quando li que podia trazer Billy de volta, eu me senti na lua”, disse Levy à EW, mas ele não contava com a pandemia impedindo o reencontro.

“Foi remarcado várias vezes, houve bloqueios e atualizações de protocolo e mais bloqueios e restrições de fronteira mais rigorosas. Então, com o tempo se esgotando, não tivemos escolha a não ser dirigir um estúdio na Austrália pelo Zoom, enquanto eu já havia filmado a cena em um cemitério com Sadie Sink um ano antes”.

A parte de Montgomery foi digitalmente inserida na cena de Sink mais tarde, mas não sem o diretor ter que quebrar a cabeça para isso: “Aquela sequência no episódio 4 foi um dos maiores desafios do Cubo de Rubik da minha carreira de diretor. Descobrir como colocar Billy naquele cemitério com Max, sem poder colocar Dacre no mesmo país que Sadie”, diz Levy.

Em seu perfil no Instagram, Montgomery agradece a oportunidade de atuar como Billy novamente: “Estou me sentindo extremamente sortudo por poder filmar essas cenas durante a pandemia em minha cidade natal, Perth (na Austrália). Que grande bênção trabalhar com uma equipe local tão incrível e Shawn Levy me dirigindo pelo Zoom!”

Stranger Things 4 já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.