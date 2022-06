Cena de The Boys homenageia vilão da Marvel

Contém spoilers

Uma cena em The Boys é uma espécie de homenagem para um momento icônico do Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha.

A cena em questão acontece no episódio “Herogasm”, o sexto da terceira temporada de The Boys. Você já deve ter imaginado: é o momento em que o Capitão Pátria conversa consigo mesmo no espelho.

Na cena, o lado “mau” do Capitão Pátria convence o seu lado “bom” a abraçar a sua necessidade obsessiva por controle e poder.

Se é que se pode dizer que existe qualquer parte boa no Capitão Pátria. A cena humaniza um pouco mais o personagem, ao mesmo tempo em que não funciona como uma desculpa para todas as coisas ruins que ele já fez e que ainda fará.

Homenagem para cena do Duende Verde

Esse momento lembra bastante uma cena de Norman Osborn, o Duende Verde, em Homem-Aranha, de 2002.

A cena representa bem como o personagem está sendo consumido pela loucura. O que também é o caso em The Boys.

Também vale a pena destacar que as atuações de Anthony Starr e Willem Dafoe nas duas cenas são muito boas.

The Boys está disponível pelo Amazon Prime Video.

