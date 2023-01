Cena de The Witcher: A Origem vem direto dos games

Alerta de spoiler

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher da Netflix, expande a franquia no streaming, e ainda mostra uma cena que vem direta dos games.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo qual cena dos games The Witcher: A Origem trouxe para o live-action; confira (via ScreenRant).

A névoa mágica está presente na série

Durante o segundo episódio da primeira temporada de The Witcher: A Origem, Fjall, Éile e outros personagens atravessam uma névoa mágica, que acaba revivendo as partes difíceis do caminho.

A névoa alucinógena lembra de uma missão de The Witcher 3, o game onde Geralt entra no Murky Delve, e começa a alucinar como os personagens da série.

Apesar das críticas negativas em torno do spin-off, o seriado inclui alguns pontos dos jogos como os fãs sempre queriam ver.

No jogo, a missão é muito menor e menos dramática do que a série, e a névoa mágica de The Witcher: A Origem significa muito para a trama do derivado.

Além disso, o efeito da névoa é bem diferente no jogo e no seriado. No game, a névoa seria um local de peregrinação para quem atravessá-la, conforme revela o profeta Lebioda.

Por sua vez, na série, os Sete devem cruzar a névoa para encontrar os magos Syndril e Zacaré, que mais tarde criam o primeiro Bruxo. A névoa cria momentos difíceis para quem a atravessa, assim deixando os personagens à mercê.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

