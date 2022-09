Cena deletada de Karatê Kid torna Cobra Kai ainda melhor

Cobra Kai provou ser um grande acerto da Netflix, que adquiriu a série do YouTube. O seriado cresceu em popularidade rapidamente e não demonstra sinal de cansaço. Curiosamente, uma cena deletada do Karatê Kid original torna o seriado ainda melhor.

Um dos aspectos mais importantes da série é que os ensinamentos de John Kreese foram a verdadeira culpa no comportamento de bullying de seus alunos, mas uma cena deletada de Karatê Kid já teria apresentado essa percepção.

No filme original, o Sr. Miyagi diz a Daniel-san que não existe um mau aluno, apenas um mau professor. Isso é em resposta a Johnny e os outros alunos Cobra Kai espancando Daniel e o Sr. Miyagi tentando encontrar uma solução para parar a luta.

A declaração do Sr. Miyagi provou ser verdadeira em muitas situações posteriores, incluindo o treinamento de Daniel com Terry Silver, a tentativa inicial de Johnny em se tornar um sensei, e certamente Kreese em sua liderança de ambas as gerações de estudantes Cobra Kai.

O que era uma fala passageira no filme original tornou-se um tema importante na série da Netflix. Porém, esse conflito já foi mais explorado em uma cena deletada de Karatê Kid, que pode ser assistida aqui.

A importante cena deletada de Karatê Kid

Nesta cena, Johnny dá a Daniel seu formulário de inscrição para competir no All Valley Tournament e faz uma ameaça contra ele. Quando Johnny começa a se afastar, Daniel pede que ele explique seu bullying:

“Nós dois sabemos que você pode chutar minha cara, então por que você ainda se incomoda?”.

Johnny dá uma resposta sarcástica, mas fica muito zangado quando insultado ainda mais. Daniel então insiste: “Você já pensou que seu professor pode estar errado?”.

Depois que Johnny sai irritado, Daniel olha para ele com um olhar de preocupação e pena. Isso mostra que, mesmo naquela época, Daniel levou a lição do Sr. Miyagi a sério e sabia que Johnny não era o culpado por sua atitude violenta. Era Kreese.

Como um ” professor ruim”, John Kreese sendo o problema original já foi confirmado em Cobra Kai. No início do seriado, Daniel diz a Johnny que ele não o culpa por nada que aconteceu no passado, pois ele sabe que foi tudo Kreese e os ensinamentos do Cobra Kai.

Daniel também questiona por que Johnny traria de volta as lições de Cobra Kai depois de quase ser morto por seu próprio sensei no torneio de 1984.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.