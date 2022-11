Cena mais triste do fim de The Walking Dead foi pedido de atriz

Muitos fãs não sabem, mas o momento mais trágico do final de The Walking Dead aconteceu a pedido de Christian Serratos – uma das atrizes mais populares da série. Nas redes sociais, a cena dá o que falar. Surpreendentemente, o último capítulo da série de zumbis não conta com muitas mortes. Mas as que acontecem, atingem fundo o coração dos fãs.

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam os quadrinhos da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Mas o fim de The Walking Dead, na verdade, é apenas mais um começo! O universo dos zumbis continua vivo com vários derivados, como Fear the Walking Dead, World Beyond e as vindouras séries de Maggie, Negan, Daryl e Rick Grimes.

Revelamos abaixo por que Christian Serratos exigiu a inclusão da cena mais triste no final de The Walking Dead; confira.

Christian Serratos pediu para Rosita morrer em The Walking Dead

A morte mais importante do final de The Walking Dead, definitivamente, é de Rosita, a personagem de Christian Serratos.

Em uma das cenas mais emocionantes da série, a personagem se despede dos amigos e entes queridos antes de encarar a morte nos últimos minutos do episódio.

O destino de Rosita, no entanto, é selado no início do capítulo, quando a personagem cai em uma horda de zumbis. Inicialmente, a série dá a entender que Rosita escapa ilesa.

Porém, com a progressão do episódio, Rosita revela para Eugene que um dos mortos-vivos a mordeu nas costas. Ou seja: nem mesmo uma amputação poderia salvá-la.

É um final trágico para uma das personagens mais queridas de The Walking Dead. Rosita, vale lembrar, é introduzida na 4ª temporada da série.

Nas HQs de Robert Kirkman, o destino de Rosita é bem diferente. A personagem morre na trama dos Sussurradores, de maneira bem mais violenta.

Surpreendentemente, foi a própria Christian Serratos quem pediu para Rosita morrer no desfecho de The Walking Dead. A atriz discutiu o assunto em um papo com o site Entertainment Weekly.

“Me apaixonei por The Walking Dead pela maneira como a série mexe com nossas emoções. Então, quis oferecer ao público uma experiência emocionante no episódio final. Acho que em uma série como essa, devemos perder alguém importante no final. Sei que parece trágico, mas tínhamos que partir o coração dos fãs pela última vez”, explicou a atriz.

Greg Nicotero, produtor de The Walking Dead, também confirmou o envolvimento de Christian Serratos no destino de Rosita.

“Neste caso em particular, ela (Serratos) desejava fazer isso porque queria que sua personagem tivesse uma grande história e um grande legado. Acho que ela fez um trabalho sensacional”, comentou o produtor.

A temporada final de The Walking Dead exibiu seu último capítulo em 20 de novembro. No Brasil, os episódios estão disponíveis no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.