Cena trágica de A Casa do Dragão vai ser ainda pior do que imaginávamos

A cena mais pesada de A Casa do Dragão já tem tudo para ser bem mais agonizante que o Casamento Vermelho de Game of Thrones, e um detalhe vai deixar o momento do spin-off bem pior.

Fogo e Sangue, o livro que originou a série prelúdio, já preparou A Casa do Dragão para ultrapassar Game of Thrones em termos de mortes perturbadoras com um momento conhecido como Sangue e Queijo (por conta dos assassinos).

No livro, como vingança pela morte de Lucerys Velaryion, Daemon Targaryen ordena o assassinato de um filho de Aegon. Helaena Targaryen (irmã e esposa do rei) é forçada a escolher que criança será decapitada pelos assassinos Sangue (um açougueiro) e Queijo (um caçador de ratos).

A descrição do incidente, escrita por George R.R. Martin, já é horrível o suficiente, mas a representação das crianças em A Casa do Dragão deixa o momento ainda mais trágico.

Enquanto em Fogo e Sangue o príncipe assassinado, Jaeharys Targaryen, tem 6 anos de idade, o garoto não parece ter mais que 3 anos quando aparece no 9º episódio da série da HBO.

Sangue e Queijo acontece pouco tempo após a coroação de Aegon, o que deve significar que o assassinato realmente vai ser de uma criança ainda mais jovem que nos livros.

Outro detalhe da série também indica mudanças em Sangue e Queijo

A Casa do Dragão deixou de fora alguns personagens importantes de Fogo e Sangue, incluindo Maelor, o filho mais novo de Aegon e Halaena.

Enquanto o episódio 9 mostrou os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, Maelor não apareceu. Com, no livro, as crianças tendo 6 anos durante Sangue e Queijo, e seu irmão mais novo tendo apenas 2, é possível que o os gêmeos serem mais jovens na série acabe significando que Maelor não aparecerá.

Consequentemente, parte da trágica escolha de Halaena também pode ser removida do momento em A Casa do Dragão.

No livro, os assassinos entram escondidos na Fortaleza Vermelha e confrontam Halaena com seus três filhos nos aposentos de Alicent. Como receberam ordens para matar um dos garotos, Sangue e Queijo forçam a rainha a escolher entre Jaehaerys e Marlor.

Halaena escolhe Maelor, por acreditar que ele é jovem demais para entender o que estava acontecendo. Mas, ao invés de acatar o desejo da rainha, Sangue corta a cabeça de Jaehaerys.

Por conta disso, Halaena não consegue nem chegar perto de Maelor, por conta da culpa e da vergonha de tê-lo escolhido. Se o menino não estará em A Casa do Dragão, pelo menos o momento perturbador não irá colocar essa culpa sobre os ombros da mãe.

O trailer do episódio 10, sugere que Sangue e Queijo deve acontecer no início da 2ª temporada, sendo uma resposta direta a morte de Lucerys, que acontece quando Aemon ataca Luke em Ponta Tempestade.

Considerando que os dois são vistos no castelo Baratheon com seus dragões no trailer do último episódio da temporada. É improvável que a vingança sobre esse ato venha no mesmo episódio, por isso, devemos ver Sangue e Queijo bem no começo da próxima temporada de A Casa do Dragão.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

