Chadwick Boseman, o Pantera Negra, recebe prêmio póstumo

What If…? trouxe uma atuação póstuma de Chadwick Boseman, que gravou sua voz como Pantera Negra na série animada do Universo Cinematográfico Marvel. Ele foi indicado a um prêmio no Creative Arts Emmys e ganhou. Quem recebeu foi a esposa do ator.

No Creative Arts Emmys, a performance de Boseman como T’Challa em What If…? ganhou um Emmy póstumo, que foi aceito por sua esposa Taylor Simone Leward.

Em seu discurso de aceitação (via ScreenRant), Leward disse que a última atuação de Boseman sendo indicada ao prêmio foi linda e que ela ficou honrada em aceitar o prêmio em nome de seu falecido marido.

Leward continuou dizendo que estava admirada com o “compromisso e dedicação” de Boseman e que ele ficaria honrado por ter vencido.

“Quando soube que Chad foi indicado, comecei a pensar em tudo o que estava acontecendo no mundo e e fiquei tão admirada com seu compromisso e dedicação e que momento lindo que uma das últimas coisas em que ele trabalharia era algo tão importante para ele e para o mundo, mas também algo novo. Você não pode entender seu propósito a menos que pergunte e se? E se o universo estiver conspirando a meu favor? E se for eu? Chad ficaria tão honrado e eu estou honrada em seu nome”.

Mais sobre What..If?

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If? (E Se?) está disponível no Disney+ com a primeira temporada.

