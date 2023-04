Charlie Sheen vai se reunir com criador de Two and a Half Men em nova série

Charlie Sheen e Chuck Lorre, criador de Two and a Half Men, vão se reunir 12 anos depois em How To Be a Bookie, nova série de comédia do Max (ex-HBO Max). As informações são do Deadline.

O ator terá participações recorrentes na atração, que marcará sua volta à TV após anos. Na série, co-escrita por Lorre e Nick Bakay, um apostador veterano (Sebastian Maniscalco) luta para sobreviver à iminente legalização do jogo esportivo, clientes cada vez mais instáveis, família, colegas de trabalho e um estilo de vida que o leva a todos os cantos de Los Angeles.

Lorre também dirigirá o primeiro episódio e servirá como produtor executivo de How To Be a Bookie.

A colaboração de oito anos de Charlie Sheen e Chuck Lorre em Two and a Half Men chegou a um fim abrupto no começo de 2011, quando o colapso público de Sheen e os ataques verbais a Lorre levaram à sua demissão da série, o que desencadeou um processo de US$ 100 milhões contra Lorre e a Warner Bros. TV, que acabou sendo resolvido.

Desde então, Sheen assumiu a responsabilidade por suas ações e lamentou sua saída de Two and a Half Men, além de revelar ter intenção de fazer as pazes com Lorre. Isso, então, aconteceu e resultou na nova colaboração da dupla em How To Be a Bookie.

