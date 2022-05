Chefe da Marvel responde grande dúvida sobre multiverso do MCU

Kevin Feige não tem planos de frear a expansão do MCU, e nem parece haver motivos para isso: mesmo após enfrentar a pandemia do COVID-19, o MCU voltou com tudo com Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que rendeu mais de US $ 1,8 bilhão em bilheteria.

Nesta semana, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas, e a Marvel parece estar pronta para explorar de vez a sua teoria dos multiversos e todas as possibilidades que ela abre.

No entanto, esse conceito ainda pode ser confuso para alguns fãs, e Kevin Feige tem uma explicação. Segundo ele, Loki e Sylvie são os culpados pelo multiverso.

Entenda:

A culpa de Loki e Sylvie

Em entrevista recente na rodada de estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Kevin Feige confirmou que toda a história do multiverso que está rolando no Universo Cinematográfico da Marvel só é possível devido a Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia Di Martino).

Para isso, lembramos dos acontecimentos da série Loki, do Disney+: com a morte de Aquele Que Permanece, uma variante de Kang, o Conquistador, Loki e Sylvie também se tornaram responsáveis por um efeito dominó que permitiu que outros filmes da Marvel também sofressem as consequências, incluindo Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e, agora, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A explicação é do site Looper.

Os filmes e séries da Marvel estão conectados, portanto não é de se estranhar que os eventos de Loki tenham interferido nos outros projetos do MCU. No entanto, essa união se torna ainda mais profunda ao lembrarmos que Michael Waldron, showrunner da primeira temporada de Loki, também é o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.