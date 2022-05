Chefe da Marvel revela qual é a série mais assistida do MCU no Disney+

Em uma recente apresentação do Disney+ (via Comic Book), o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que Loki é a série do MCU mais assistida no serviço de streaming.

Ele também mencionou que a produção da segunda temporada começa em breve, com todo o elenco principal retornando.

Continua depois da publicidade

Loki será uma das poucas séries do MCU a ganhar uma segunda temporada, já que quase todos os outros projetos são tratados como minisséries.

A série para o Disney+ é estrelada por Tom Hiddleston como Loki, um personagem que ele interpreta desde Thor, de 2011.

O elenco também conta com Owen Wilson como Mobius M. Mobius e Sophia Di Martino como Sylvie, uma variante do próprio Loki.

No Brasil, Loki está disponível no Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.