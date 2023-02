Chefe da Mercedes detona F1: Dirigir para Viver, da Netflix

Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, e Max Verstappen expressaram suas opiniões sobre a última temporada de F1: Dirigir para Viver, da Netflix.

O programa é uma série documental produzida em uma colaboração entre a plataforma de streaming e a F1 para dar uma olhada nos bastidores dos pilotos e corridas ao longo da temporada.

O chefe de equipe da Mercedes compartilhou suas preocupações sobre o quanto as câmeras podem filmar.

“É assustador o quanto os deixamos entrar”, disse Wolff (via The Sun). “Você odeia se ver lá dentro. Eles criam uma narrativa – eles montaram cenas que não aconteceram”.

“Eu acho que você diria como um insider, ‘bem, isso é diferente de como era’. Mas estamos criando entretenimento, e essa é uma nova dimensão do entretenimento.”

A série de 2022 se concentrou na campanha de 2021, que chegou a um final controverso quando Max Verstappen conquistou seu primeiro título mundial.

Verstappen diz que série da Netflix inventa rivalidades

As palavras de Wolff ecoam as de Verstappen, que afirmou no ano passado que não conduziria nenhuma entrevista para o programa por razões semelhantes. “Eles criaram algumas rivalidades que realmente não existem”, disse ele.

“Então eu decidi não fazer parte disso e não dei mais entrevistas depois disso, porque então não há nada que você possa mostrar. Eu não sou realmente um tipo de pessoa dramática, eu só quero que fatos e coisas reais aconteçam”.

“O problema é que eles sempre vão posicioná-lo da maneira que eles querem, então o que quer que você diga, eles vão tentar fazer você parecer imprudente ou tentar fazer você se encaixar na história da série”.

F1: Dirigir para Viver está disponível na Netflix.

