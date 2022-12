Chefe da Netflix tem boa notícia para os fãs de Wandinha

Sucesso na Netflix, Wandinha se tornou, recentemente, a 2ª série (de língua inglesa) mais popular da história da plataforma. Por isso, os fãs querem saber: a produção será renovada para um segundo ano? Recentemente, um produtor do streaming ofereceu uma ótima notícia aos espectadores.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Jenna Ortega (X) como Wandinha, o elenco da série conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo a ótima notícia que um produtor da Netflix ofereceu aos fãs de Wandinha; confira.

Com atualização da Netflix, 2ª temporada de Wandinha ganha força

Primeiramente, é importante lembrar que, pelo menos até o momento, a Netflix não renovou Wandinha para uma 2ª temporada.

No entanto, dado o enorme sucesso da série – tanto com o público quanto com a crítica especializada – tudo indica que a Netflix dará o sinal verde para a produção de mais episódios.

Pelo menos, foi isso que indicou Peter Friedlander, o chefe de programação roteirizada da Netflix Estados Unidos e Canadá.

Em uma entrevista recente, o produtor foi perguntado se Wandinha teria uma 2ª temporada, e se os fãs podem aguardar outros spin-offs da Família Addams.

Como de costume, o produtor preferiu manter o mistério – mas afirmou estar esperançoso para a renovação da série.

“Vocês já sabem o que eu vou dizer: não posso revelar nada no momento. Mas estou otimista com as chances de Wandinha, digamos assim”, afirmou o executivo.

Para Friedlander, a Netflix tem “muito a aprender” com o sucesso de Wandinha. Afinal, ainda estamos no início do que deve se tornar “um verdadeiro fenômeno cultural”.

“E há muito para absorver e aprender sobre isso. É impressionante a rapidez com que algo assim pode explodir na Netflix. Por isso, nós também desejamos conhecer a opinião do público e da audiência”, explicou o produtor.

Segundo o executivo, o sucesso e a influência de Wandinha vai muito além da incrível audiência da série.

“Não é apenas aquela cena da dança! São pessoas comprando roupas, maquiagem e tentando se parecer com a Wandinha Addams. Esse ressurgimento, para mim, é algo que está na cultura há muito tempo — mas nunca foi tão pronunciado”, disse o chefe da Netflix.

Finalmente, Peter Friedlander também teceu elogios ao talentoso elenco de Wandinha, que vai muito além de Jenna Ortega.

“O sucesso de Wandinha também vem do desempenho extraordinário da Jenna como a protagonista. Mas todo o elenco também é lendário: Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci!”, concluiu o executivo.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.