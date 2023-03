Chefe de A Casa do Dragão dá grande spoiler da 2ª temporada

Alerta de spoilers

As filmagens da 2ª temporada de A Casa do Dragão estão prestes a começar e parece que não faltarão dragões nesse ano da série da HBO.

Ryan Condal e o criador e autor de Game of Thrones, George R. R. Martin, estiveram presentes em um evento da HBO, onde Condal estragou quantos novos dragões estrearão na segunda temporada.

“A produção começa muito em breve”, revelou Condal (via ComicBook). “Na 2ª temporada, você vai conhecer cinco novos dragões.”

Isso recebeu um forte aplauso da multidão, já que os infames dragões desempenham um papel vital na guerra civil Targaryen.

Martin também acrescentou como o romance Fogo e Sangue está servindo apenas como um esboço para A Casa do Dragão. “É um livro de história imaginário”, disse Martin. “Em Fogo e Sangue é dito que a rainha Aemma Arryn morre no parto e o filho morre [dentro de uma hora]. Não há nada sobre ser a cena de parto mais horrenda já vista na TV. Isso é todo o trabalho de [Condal] e seus escritores.”

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

