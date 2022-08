Chefe de A Casa do Dragão esclarece confusão sobre a série

A Casa do Dragão é uma série derivada que acontece muitos anos antes de Game of Thrones, mas não é bem um prelúdio.

Em entrevista com a revista SFX, o produtor Ryan Condal esclareceu que as duas histórias não estão diretamente conectadas.

A Casa do Dragão realmente acontece no mesmo universo que Game of Thrones, mas os seus eventos não levam diretamente a essa série.

Portanto, está mais para uma “série antecessora” do que realmente um prelúdio. Leia abaixo o que o produtor de A Casa do Dragão disse.

Não é bem um prelúdio

“George R.R. Martin não chama A Casa do Dragão de prelúdio, ele chama de série antecessora. Eu gosto muito disso, acho que realmente se encaixa.”

“Acho que é uma das coisas mais interessantes sobre a série. Não é a história de Ned Stark quando era criança.”

“Não é esse tipo de história. Como existe um intervalo de tempo muito grande entre as séries, há apenas uma ressonância temática entre elas e vocês poderão conferir como a dinâmica desse universo mudou ao longo dos anos.”

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.