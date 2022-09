Chefe de A Casa do Dragão faz grande promessa para próximos episódios

Alerta de spoiler

O episódio 6 de A Casa do Dragão foi um ponto de virada enorme na temporada, já que avançou 10 anos na série e descobrimos como vários personagens se transformaram e desenvolveram nesse tempo, literal e figurativamente.

No episódio vemos o conflito entre a princesa Rhaenyra e a rainha Alicent, se intensificando após os acontecimentos do episódio 5. Entendemos também como as tragédias e rixas entre personagens podem ser passadas de uma geração para outra, esquentando ainda mais a tensão na linha de sucessão do trono.

Após a estreia dessa semana, o chefe da série Miguel Sapochnik e o roteirista Ryan J. Condal revelaram que o 6º episódio introduziu uma geração inteira de crianças que terão o destino sombrio da guerra em seus caminhos.

“No fim das contas, o episódio 6 é o começo de uma mudança em que a história passa a ser sobre as crianças[…] Não é apenas Viserys, Daemon, Rhaenyra e Alicent, é também esse novo grupo de crianças. É Armond, Aegon, Jace e Luke. É multigeracional.” disse Sapochnik.

Condal esclarece ainda mais a questão, dizendo: “Essas são as crianças que lutarão juntos nessa guerra que se aproxima. Tem muito drama não dito e não discutido entre essas famílias. E os problemas familiares profundos de Viserys irão ferver mais tarde na série.”

A Dança dos Dragões está chegando

Fãs mais profundos do universo criado por George R.R. Martin sabem que a série está preparando terrenos para a Dança dos Dragões, uma guerra civil que surge da disputa entre Rhaenyra e Aegon pelo Trono de Ferro.

Essa guerra é referenciada diversas vezes em Game of Thrones por conta da ascensão de Daenerys Targaryen. A Dança dos Dragões ressoa ainda mais quando descobrimos que Jon Snow é na verdade Aegon VI Targaryen, criando um desafio ao direito de Darnerys ao trono de Westeros.

Como estamos vendo em A Casa do Dragão, a guerra pode acontecer pelo confronto entre Rhaenyra e Alicent, que não conseguem chegar à um ponto pacifico sobre a linha de sucessão, e todo o poder que vem com o trono. E o episódio 6 é apenas uma amostra de como esses conflitos irão marcar as novas crianças no decorrer da série.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

