Chefe de A Casa do Dragão justifica mortes de personagens

Westeros com certeza não é um lugar seguro pra se viver. Game of Thrones já mostrou para o público que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Essa lógica com certeza está sendo passada a diante em A Casa do Dragão, nos episódios 5 e 6 já vimos mortes repentinas de alguns personagens, sem dó nem piedade. E segundo o showrunner Ryan Condal, todas tiveram propósito.

No episódio deste domingo (25) vimos Laena Velaryon, agora esposa de Darmon Tagaryen, escolher acabar com a sua vida usando seu próprio dragão. No livro Fogo & Sangue a morte da personagem acontece durante o parto, já a versão da série ela toma as rédeas da situação em uma cena chocante.

Condal comentou, em uma entrevista com a Variety, a escolha de mudar o destino da personagem.

“Laena é uma valquíria. Ela é uma Cavaleira de Dragão[…]. Nós conhecemos aquela garotinha no episódio 2; aquela garotinha levou dois anos para reivindicar o maior dragão do mundo. É como se ela não quisesse morrer da forma que o livro de história disse.”

Sobre o pouco tempo da personagem nas telas, Condal respondeu: “Infelizmente, por conta da natureza da temporada e da narrativa, nós não conseguimos passar tanto tempo quanto eu gostaria com Leana. Nós tivemos que manter a história em movimento. Então queríamos dar a saída mais memorável que pareceu fazer sentido com a personagem. Mesmo estando com a versão de Nanna Blondell por pouco tempo, aquele momento te conta muito sobre quem Laena é e foi.”

A morte de Joffrey

Outra morte controversa da série veio no episódio 5, quando o amante de Larnor, Joffrey, foi assassinado por Criston Cole na festa de casamento. No livro, Cole o mata durante um torneio, fazendo parecer bem menos com um assassinado à sangue frio.

“Quero dizer, as pessoas vão reagis como elas vão reagis. Primeiro de tudo, essa era a história no livro. Mas lidamos, novamente, de uma forma um pouco diferente: Joffreu foi assassinado por Criston Cole por um ataque de ciúmes e ódio em um torneio. Nós só fizemos ele fazer isso abertamente, e assistir a frustração de Cole sobre o desrespeito que sentiu” Justificou Condal. E continuou: “É um mundo violeto. Cole se expôs, eu acho, como um certo tipo de personagem. Não foi feito sem pensar. Eu sei que as pessoas vão reagir como reagem, mas, você sabe, essa é a história que estamos contando.”

Os episódios de A Casa do Dragão são lançados todo domingo na HBO Max.

