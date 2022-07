Chefe de Agents of SHIELD comenta possível retorno de personagem no MCU

Circulam rumores sobre uma personagem de Agents of SHIELD retornar no Universo Cinematográfico Marvel. Agora,

Após ser especulada a volta de Chloe Bennet, como Quake, a showrunner e co-criadora da série, Maurissa Tancharoen, respondeu no Twitter sobre os rumores.

“Uuuh nossa benção? Primeira vez que ouço falar disso”, tuitou Tancharoen, referindo-se ao artigo do CBR que cita uma fonte dizendo que a equipe de Agents of SHIELD deu a benção para Bennet reprisar o papel no MCU.

Bennet foi uma atriz regular durante as sete temporadas, até a série ser cancelada. Inicialmente, sua personagem foi retratada como uma hacker, mas após algum tempo, ela descobre ser uma Inumana.

Nos quadrinhos, a personagem foi criada pelo escritor Brian Michael Bendis e pelo artista Gabriele Dell’Otto, e estreou em Guerra Secreta #2.

Uhh "our blessing"? First I heard of this…https://t.co/i6cWRf6GaF — Maurissa Tancharoen (@MoTancharoen) July 29, 2022

Série é canônica ou não?

Agents of Shield foi uma produção da ABC em conjunto da Marvel Television, antes das produções do MCU receberem série para o Disney+, o universo teve derivados através da televisão, entretanto desde a quinta temporada do programa o debate se ela é ou não é canônica, persiste.

Iman Vellani, conhecida por desempenhar seu papel como Kamala Khan, a heroína Ms. Marvel no seriado do Disney+, durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, a atriz comentou sobre o tópico de Agents of Shield.

“Não é tudo canônico agora?” respondeu Iman, ela também completou com elogios a série “eu pessoalmente amo as temporadas anteriores, não é minha série favorita, mas certamente tem seus méritos!!” (via The Direct).

Após a inclusão do Rei do Crime em Gavião Arqueiro, e a confirmação do Demolidor em uma nova série para o Disney+, se espera alguma produção que explore os personagens da série da ABC.

Todas as sete temporadas de Agents of Shield, estão disponíveis no Disney+, clique aqui para assinar.

