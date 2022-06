Chefe de And Just Like That revela destino de Che na 2ª temporada

And Just Like That, série derivada de Sex and the City, dividiu opiniões em sua primeira temporada com personagem controverso.

Che Diaz, comediante não-binário e personagem de Sara Ramirez, de Grey’s Anatomy, tem seu destino revelado na já confirmada segunda temporada pelo showrunner Michael Patrick em entrevista à Variety.

“Uma das minhas paixões ardentes sobre a segunda temporada é Che. Quero mostrar uma dimensão de Che que as pessoas não viram, por qualquer motivo, porque estavam cegas, por medo ou terror.”

O showrruner conta que seu amigo e cineasta Gregg Araki, perguntou a ele qual é a sensação de ter criado o personagem mais polarizador em todos os programas que estão na TV, listando que há séries em que vikings bebem sangue de crianças, mas “o que deixa todo mundo preocupado é um comediante não-binário nos dias atuais”.

Sara Ramirez também falou sobre Che: “É um ótimo lembrete de que, mesmo quando não gostamos de alguém em nossa comunidade, eles ainda merecem amor, segurança e alegria como todos os outros. Mas o movimento de libertação inclui todos, até mesmo pessoas de quem não gostamos. Esse movimento, essa luta, essa festa de orgulho, não é apenas para as pessoas que nos fazem sentir confortáveis ​​e fofos – é para todos.”

And Just Like That está disponível na HBO Max.

