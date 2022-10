Chefe de Os Anéis de Poder dá péssima notícia aos fãs

Com o lançamento do último episódio da temporada de estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, os assinantes do Prime Video querem saber: quando os próximos capítulos chegam na plataforma? Em uma entrevista recente, o showrunner da produção deu uma péssima notícia aos fãs. Ao que tudo indica, a 2ª temporada ainda demora um bom tempo para estrear.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

O hit do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Mostramos abaixo tudo que o showrunner de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelou sobre a 2ª temporada da série; confira.

Fãs de O Senhor dos Anéis terão que esperar anos pela nova temporada de Os Anéis de Poder

Os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estrearam no início de setembro. Os capítulos seguintes foram exibidos semanalmente no Prime Video.

A 1ª temporada chegou ao fim em meados de outubro, deixando os fãs ansiosos pela continuação da história. Afinal: o que o futuro aguarda para a Segunda Era da Terra Média?

Vale lembrar que, de acordo com entrevistas prévias dos criadores de Os Anéis do Poder, a série terá, provavelmente, 5 temporadas.

A 2ª temporada de Os Anéis de Poder será bem diferente. Para os próximos episódios, a Amazon troca os cenários da Nova Zelândia por gravações no Reino Unido.

Sendo assim, os fãs querem saber: quando a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia no Prime Video?

Em uma entrevista recente, os showrunners J.D. Payne e Patrick McKay falaram sobre o passado, o presente e o futuro da série épica do Prime Video.

Perguntado sobre a data de estreia da 2ª temporada, McKay jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“Vamos trabalhar na 2ª temporada por alguns anos”, revelou o ator.

Ou seja: os espectadores do Prime Video terão que esperar um bom tempo para o lançamento dos novos episódios. Segundo análises de especialistas, dada a mudança continental das gravações de Os Anéis de Poder, os próximos capítulos devem estrear somente em 2024 ou 2025.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder no Prime Video.

