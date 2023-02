Chefe de Os Anéis de Poder reage aos novos filmes de O Senhor dos Anéis

Em entrevista à Variety, a CEO do Amazon Studios, Jennifer Salke, discutiu sobre como os recém-anunciados filmes de O Senhor dos Anéis vão afetar a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

“Estamos extremamente orgulhosos de [Os Anéis do Poder] e investimos a longo prazo”, disse ela. “Então, definitivamente achamos que há amor dos fãs suficiente para sustentar a nossa série por um longo tempo”, concluiu.

Ainda não há informações sobre quais personagens e eventos os novos filmes de O Senhor dos Anéis vão adaptar, mas em comunicado recente os copresidentes da Warner, Michael De Luca e Pamela Abdy, indicaram que não estão interessados em refazer os filmes de Peter Jackson. Tudo indica, portanto, que os novos filmes deve abordar cantos inexplorados da Terra Média.

A New Line Cinema e Warner Bros Pictures fecharam um acordo multimilionário com o grupo Embracer Group para produzirem os novos filmes de O Senhor dos Anéis.

O acordo acontece 20 anos depois que a New Line lançou a épica trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, que faturou 17 Oscars, incluindo só 11 para o final da saga, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A New Line e a Warner Bros Animation atualmente produzem O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, um anime original ambientado 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. O filme, que conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, do lendário Rei de Rohan, está programado para estrear nos cinemas em 12 de abril de 2024.

Além dos novos filmes e do anime, a saga também conta com uma série de TV, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a cargo do Prime Video, que se comprometeu em produzir pelo menos cinco temporadas.

