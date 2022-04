Chefe de Reacher desanima fãs com notícia sobre 2ª temporada

A primeira temporada de Reacher provou ser um grande sucesso no Amazon Prime Video, conquistando legiões de fãs. No entanto, muitos podem ficar decepcionados com o segundo ano da série.

‎O showrunner de ‎‎Reacher‎‎ ‎‎Nick Santora‎‎ falou recentemente com a ‎‎TVLine‎‎ sobre a segunda temporada da série, dizendo que os personagens secundários podem não aparecer.

Ele confirmou que há sempre uma chance de personagens não chamados Jack Reacher reaparecerem.

Dito isto, os livros de Child normalmente vêem Reacher trabalhando com novos personagens quando ele chega em novos lugares, então a série provavelmente será focada em adicionar diferentes companheiros em temporadas adicionais.‎

‎”Eu vou dizer isso, e eu não estou tentando ser misterioso: você nunca sabe se um personagem voltará”, disse Santora. “Podemos ter uma ótima ideia e dizer: ‘Quer saber? Talvez esse personagem possa trabalhar na 2ª ou 3ª temporada’, e então você trazê-los de volta um pouco ou para uma visita prolongada” .

“Reacher não é um personagem que corre por aí com uma comitiva. Ele é um lobo solitário, então você tem que ser fiel a isso”, acrescentou o showrunner.

Grande aposta do Amazon Prime Video

O serviço de streaming comunicou que a série se consolidou como um dos maiores lançamentos de sua história, além de ter sido muito bem avaliada pelo público.

Reacher era considerada uma grande aposta do Amazon Prime Video. Pelo visto, não decepcionou.

A série é estrelada por Alan Ritchson, de Titãs e Smallville. A produção apresenta uma nova abordagem sobre Jack Reacher, personagem que já teve interpretação de Tom Cruise no cinema.

Reacher está agora disponível pelo Amazon Prime Video.