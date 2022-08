Chefe de Rick and Morty faz animadora promessa sobre futuro da série

Com os fãs se preparando para a sexta temporada de Rick and Morty, o showrunner Scott Marder fez uma declaração animadora em entrevista para o Inverter.

“Eu criei um problemão para nós, mas vamos lançar uma temporada da série por ano a partir de agora.”

O produtor James Siciliano entrou na conversa e falou sobre o momento em que a série está passando em sua produção.

“Temos uma quantidade inacreditável de coisas acontecendo. Eu não sei o quanto podemos falar sobre isso, temos a temporada 6 saindo agora, e a 7 em produção. A salas de roteiristas da temporada 8 está acontecendo. Então isso são cerca de 20 episódios em algum ponto de produção, e a nova temporada que estamos lançando” explicou.

Com todo esse adiantamento da produção é perceptível o quanto a Adult Swim está investindo em seu show de maior sucesso. Mesmo lançando a sexta temporada neste ano a equipe de Rick and Morty já está trabalhando na oitava.

Agora só podemos imaginar onde eles estarão quando a oitava estiver no ar. A temporada 6 estreia pela Adult Swim no dia 4 de setembro e na HBO Max no dia 5 de setembro.

Rick and Morty ganha episódio especial antes da 6ª temporada

A sexta temporada de Rick and Morty se aproxima, mas antes da data chegar, o Adult Swim preparou uma surpresa para os fãs ao redor do mundo.

A série animada ganha um novo episódio imersivo especial. Após um teaser que indica sua história, a emissora anunciou oficialmente que Rick and Morty: Wormageddon será uma nova experiência global para os fãs com 14 cenas personalizadas reveladas em locais especiais ao redor do mundo.

Essas cenas serão reveladas quase todos os dias até a estreia da sexta temporada em 4 de setembro.

