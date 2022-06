Chefe de Riverdale fala sobre temporada final: “É realmente emocionante”

Roberto Aguirre-Sacasa, chefe de Riverdale, revelou em entrevista recente que o final da 6ª temporada irá preparar o terreno para a despedida oficial de Riverdale, que acontece na temporada seguinte após a produção ter sido cancelada pela CW.

Em conversa com o TV Line, o showrunner discutiu sobre a decisão da 7ª temporada de Riverdale ser a última da série: “Isso saiu de conversas com o estúdio, a CW e [CEO] Mark Pedowitz. Quando fomos renovados para a 7ª temporada, embora não nos tenhamos dito na época que seria nossa temporada final, acho que todos estávamos nos sentindo que poderia ser.”

Ele continua” Quando Mark e eu conversamos sobre isso… foi agridoce. Dito isso, estamos muito orgulhosos da corrida que tivemos, e a ligação veio enquanto estávamos trabalhando no último episódio da 6ª temporada. Estávamos debatendo sobre quais seriam as batidas finais desse episódio e divididos entre um grande balanço e um final mais tranquilo. E isso definitivamente nos encorajou a ir para o grande balanço da 7ª temporada. É realmente emocionante.”

A sétima e última temporada de Riverdale é prevista para 2023, ainda sem data definida.

Riverdale terá 7 temporadas ao todo

KJ Apa revela opinião sobre fim de Riverdale

O astro KJ Apa, que vive o protagonista Archie, já havia prometido um final chocante para a série e voltou a comentar sobre esse desfecho, considerando ser o momento certo para acabar.

“Eu me sinto triste, sabe, vai ser muito difícil dizer adeus a Archie, Riverdale, aos sets, à nossa equipe”, disse Apa ao Entertainment Tonight.

“Criamos tantas memórias neste show, tanto para nós mesmos quanto para os fãs, então vai ser difícil”. Apa acrescentou: “Eu acho que é o momento certo para acabar. Todas as grandes coisas têm que chegar ao fim. Eu me sinto bem com isso”.

No Brasil, a série está disponível na Netflix.

