Chefe de The Boys indica futuro assustador do Capitão Pátria na 3ª temporada

A quarta temporada de The Boys já está confirmada e o plano para desenvolver o Capitão Pátria (Antony Starr) parece estar pronto. O criador da série, Eric Kripke, indica um futuro apocalíptico envolvendo o vilão.

Nesses primeiros episódios da terceira temporada já vimos ele revelando um pouco, ao mundo, como é de verdade. Mas ele ainda está preso a certas amarras, que devem ser desfeitas com o passar do tempo.

Continua depois da publicidade

“Você pode seguir a meta-mitologia da série essencialmente à medida que o Capitão Pátria se desenrola lentamente”, disse o chefe de The Boys ao WGA. “Então os roteiristas sabem – e Antony Starr é uma grande parte disso também – que eventualmente, quando a série atingir seu clímax, esse cara vai se tornar um sociopata completo, e ele tem que ser detido antes que algum tipo de coisa aconteça. Algum evento apocalíptico. É isso que estamos construindo”.

Kripke acrescentou que ele e a sala de roteiristas já estão começando a preparar as bases para seguir nessa direção nas próximas temporadas.

“Então, a questão, quando você volta a isso como roteirista é: quais são as barreiras que o impedem de fazer isso? Quem é ele, como pessoa? Por que ele não sai e destrói o mundo hoje? Quais são as coisas que ele precisa? E então como vamos lentamente tirar essas coisas dele, uma após a outra?”, Kripke acrescentou.

Kripke concluiu que não era tanto o desenvolvimento do personagem, mas a desconstrução, já que eles estão lentamente reduzindo Homelander a um sociopata, que por acaso é invencível.

“Então ele não está evoluindo tanto quanto está sendo desconstruindo, eu diria. Neste ponto, ele ainda precisa de amor. Ele ainda precisa da adoração dos fãs e da aprovação e amor de seu filho”, continuou o roteirista. “Existem todas essas coisas que ele exige, que se ele se tornasse um verdadeiro monstro ele não teria. Então, passamos todas as temporadas ensinando a ele que ele não precisa dessas coisas uma após a outra. E então, uma vez que ele finalmente percebe que não quer amar ou aprovar ninguém, então obviamente é aí que o grande final do jogo começa”.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.