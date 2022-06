Chefe de The Boys quer trazer querido personagem de volta

O chefe da série The Boys quer trazer um querido personagem de volta.

Eric Kripke, showrunner da série, revelou recentemente que quer Jamie, o Supe-Hasmter, fazendo uma nova aparição. O personagem se tornou o favorito dos fãs (via ComicBook).

“Eu adoraria ter este hamster de volta. Jamie é na verdade dos quadrinhos e então foi uma pequena participação, um personagem realmente amado”, disse Kripke.

Jamie apareceu ainda no quarto episódio da terceira temporada, quando Billy Bruto (Karl Urban) e sua equipe, foram procurar uma arma para matar o Capitão Pátria (Antony Starr) na Rússia.

“E se eu descobrir uma maneira de levar aquele hamster da Rússia para os Estados Unidos, adoraria ter esse personagem de volta”, revelou.

Nos quadrinhos, o personagem é levado por Hughie para casa e fica sob seus cuidados. É válido lembrar que a série já foi renovada para a quarta temporada.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

