Chefe de The Boys solta o verbo e detona “fãs” tóxicos

Erik Kripke, o showrunner da série The Boys da Amazon Prime Video, deu uma resposta à atitude tóxica de um grupo de fãs da série contra a atriz Erin Moriarty, interprete de Starlight, personagem de destaque desde o início da série.

No decorrer das temporadas vemos a personagem Starlight ter cada vez mais destaque, mas dentro do universo de The Boys a heroína tenta ser um símbolo de esperança e representatividade feminina dentro do maior grupo de super-heróis daquele mundo.

O problema é que a Vaught, empresa responsável pela equipe, insiste em comercializar a jovem como um símbolo sexual e à força até em um relacionamento de fachada com o Homelander. A personagem na série tem que enfrentar sua objetificação, misoginia e assédio de vários lugares, especialmente as redes sociais.

Infelizmente, o tratamento de Starlight dentro da série se estendeu para fora das telas e chegou à atriz Erin Moriarty, que vem enfrentando ataques desde o início da série. Porém, o lado tóxico do fandom intensificou sua agressividade após a 3ª temporada julgando a aparência da atriz nas redes sociais.

Moriarty já se posicionou e a voz de outros membros do elenco já se juntaram em sua defesa. E agora o showrunner da série, Erik Kripke, também respondeu ao hate sem fundamento e desnecessário.

O que showrunner disse sobre os ataques?

Kripke deixou muito claro em seu Twitter que a The Boys não foi feita para aqueles que partilham de discurso misógino, apontando que esse tipo de discurso é contrário à própria mensagem da série. O executivo e roteirista disse:

“Olá trolls! Primeiro, isso é literalmente o oposto da p*rra da mensagem da série. Segundo, vocês estão causando dor à pessoas reais com sentimentos reais. Sejam gentis. Se vocês não podem ser gentis, então comam um saco de r*la, e vão se f*der no sol e não assistam The Boys, nós não queremos vocês.”

A linguagem de Kripke é apropriada se pensarmos que ele é a mente por trás de uma série como The Boys. A revolta é justificada, já que é realmente o que a série fala contra, ponto que foi levantado também nas declarações de Moriarty, e deve ser frustrante ver tantos “fãs” se recusando a entender o que você deixou tão claro em sua obra.

A 4ª temporada de The Boys está confirmada pela Prime Video, e esperamos ver muito mais de Starlight na continuação da série.

