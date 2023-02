Chefe de The Flash promete retorno “mais empolgante do mundo”

A temporada final de The Flash se aproxima e parece que um retorno empolgante vai acontecer nesses episódios derradeiros.

Já foram feitos vários anúncios sobre convidados especiais, incluindo o retorno de membros do elenco anterior, bem como outras estrelas do Arrowverso, como Stephen Amell, de Arrow.

Continua depois da publicidade

Mas, de acordo com o showrunner de The Flash, Eric Wallace, há mais uma pessoa voltando que ainda não foi anunciada e é algo que ele diz ser “a coisa mais empolgante do mundo”.

“Eu direi, no final da série, a pessoa que volta, e não é só pelo ator, é pelo motivo que ele volta”, disse Wallace ao ComicBook. “É a coisa mais empolgante do mundo para mim, porque impacta a história de Barry sobre lidar com o passado de uma maneira tão grande”.

“Há um personagem que eu estava esperando para voltar a este show desde o primeiro dia que eu entrei nele, e eu acho que vamos ser capazes de fazê-lo, então dedos cruzados”, continuou.

The Flash e Arqueiro Verde da CW

The Flash terá um final feliz

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

O showrunner Eric Wallace prometeu aos fãs que Barry e Iris terão seu final feliz no seriado do Arrowverso.

Falando com o TVLine, Wallace se abriu sobre seus planos para a nona e última temporada de The Flash.

“Minha missão é recompensar o público com coisas que eu sei que eles estão pedindo e esperando; riscar as coisas na minha própria lista de desejos, como fã – a mesma coisa com a lista de desejos dos roteiristas; e terminando com uma nota realmente positiva e alta”, explicou Wallace.

“Eu queria que fôssemos fortes, emocionalmente, o máximo que pudéssemos e, finalmente, entregássemos algumas surpresas, alguns rostos antigos retornando aqui e ali”, continuou o showrunner. “Aumentar o romance entre Barry e Iris, depois adicionar todas essas outras coisas boas, cria um final de série onde as pessoas realmente vão dizer: ‘Ei, isso foi bom. Esse vai ficar comigo de uma maneira positiva e realmente honrar o legado do show”.

Como parte de seu plano para terminar The Flash com final feliz, Wallace também confirmou que a nona temporada abordará problemas não resolvidos de histórias anteriores. “Você vai ver muitos acenos para a primeira temporada, e muitas coisas que nunca foram resolvidas e que agora serão concluidas”, disse ele.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.